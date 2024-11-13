В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года

«Белогорский район, несмотря на то, что это центр республики, наименее газифицирован, там уровень газификации составляет всего 4,2%. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, в текущем году были сформированы предложения, направленные в Минстрой РФ для включения в проект госпрограммы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года”, — отметил Воронкин.