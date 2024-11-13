В Крыму газифицируют 14 сел до 2026 года

«14 сел должны газифицировать в перспективе до 2026 года. Также в следующем году закончим строительство объекта газоснабжения Веселое — Форос, что даст перспективу газифицировать еще восемь сел на Южном берегу, а также санатории, которые там расположены».
Он отметил, что самый низкий уровень газификации в Белогорском, Нижнегорском, Советском и Первомайском районах Крыма.
«Белогорский район, несмотря на то, что это центр республики, наименее газифицирован, там уровень газификации составляет всего 4,2%. Для того, чтобы улучшить эту ситуацию, в текущем году были сформированы предложения, направленные в Минстрой РФ для включения в проект госпрограммы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2030 года”, — отметил Воронкин.
По словам главы минтопэнерго, на текущий момент программа проходит процедуру согласования. После того, как она будет принята и утверждена правительством РФ, будет решаться вопрос приоритетности выполнения работ, в частности, будет учитываться показатель густонаселенности сельских поселений, отметил замминистра.
Крым за год втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
По его данным, на 1 ноября в Крыму подключено 5 882 домовладения, или 91,3% от плана. Дополнительно обеспечена техническая возможность подключения к сетям газораспределения еще 2 822 домовладений. Всего за 2024 год построено 555 километров распределительных газопроводов.