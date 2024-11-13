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В Омске пройдет массовый поиск сотрудников на несколько предприятий

В Омске в ближайшую пятницу, 15 ноября 2024 года, пройдет традиционная ярмарка вакансий.

Ключевым работодателем мероприятия на этот раз станет ПАО «Сатурн». Ранее «СуперОмск», сообщал о вакансиях на предприятии.

Кроме того, свои вакансии представят и другие работодатели. В этот раз соискателей также ждут:

— ООО «Лиора»;

— Исправительная колония № 3;

— АО «Омский каучук»;

— Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Омской области;

— Пункт отбора на военную службу по контракту;

— Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области;

— УМВД России по г. Омску (отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых).

У представителей омичи смогут узнать об открытых вакансиях, условиях работы и зарплатах.

Ярмарка пройдет в кадровом центре по улице Тарской, 11; начало — в 11 часов.

занятость