В Омске пройдет массовый поиск сотрудников на несколько предприятий

Ключевым работодателем мероприятия на этот раз станет ПАО «Сатурн». Ранее «СуперОмск», сообщал о вакансиях на предприятии.
Кроме того, свои вакансии представят и другие работодатели. В этот раз соискателей также ждут:
— ООО «Лиора»;
— Исправительная колония № 3;
— АО «Омский каучук»;
— Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Омской области;
— Пункт отбора на военную службу по контракту;
— Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области;
— УМВД России по г. Омску (отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых).
У представителей омичи смогут узнать об открытых вакансиях, условиях работы и зарплатах.
Ярмарка пройдет в кадровом центре по улице Тарской, 11; начало — в 11 часов.