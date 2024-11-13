Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

При этом владельцы обязаны обеспечивать безопасность веранд, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Кроме того, конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Если требования не будут соблюдаться, Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы вправе принять решение о демонтаже конструкций.