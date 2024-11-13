На заправках Татарстана выявили некачественное топливо

По его словам, в целом, за 10 месяцев 2024-го в Татарстане было взято почти 1,5 тыс. проб, из которых 10 не соответствуют нужному качеству. При этом, Гумеров отметил, что такие несоответствия чаще всего связаны с переходом между различными видами дизельного топлива из-за изменений в погоде.