Автоэксперт Цыганов: новый «УАЗ Патриот» будет дороже на 12%

Кадаков пояснил, что для некоторых покупателей версия «Патриота» с дизелем окажется предпочтительнее. Однако УАЗ не снимет с конвейера бензиновую модель, которая, вероятно, тоже получит внешние изменения. В связи с расширением гаммы модификаций потенциальный круг покупателей должен стать больше, говорит эксперт.