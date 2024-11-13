Недвижимость: рынок жилья в Узбекистане незначительно вырос — ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В октябре наблюдался небольшой рост продаж на рынке недвижимости Узбекистана, а снижение активности последних двух месяцев приостановилось. Об этом сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Отмечается, что наблюдался рост продаж жилья в Ташкентской и Джизакской областях, положительная активность зафиксирована и в Каракалпакстане. На вторичном рынке существенных изменений цен не произошло, в то время как на рынке аренды жилья в Ташкенте отмечена стабилизация цен.

Так, на рынке недвижимости в октябре наблюдалась положительная динамика. Количество зарегистрированных сделок с недвижимостью выросло на 0,6% по сравнению с сентябрем и составило 21,4 тыс. Активность на рынке недвижимости выросла на 2% за год, что свидетельствует о восстановлении активности на рынке жилья.