Недвижимость: рынок жилья в Узбекистане незначительно вырос — ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В октябре наблюдался небольшой рост продаж на рынке недвижимости Узбекистана, а снижение активности последних двух месяцев приостановилось. Об этом сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Отмечается, что наблюдался рост продаж жилья в Ташкентской и Джизакской областях, положительная активность зафиксирована и в Каракалпакстане. На вторичном рынке существенных изменений цен не произошло, в то время как на рынке аренды жилья в Ташкенте отмечена стабилизация цен.
Региональная динамика
Динамика рынка недвижимости в регионах существенно возросла в Ташкентской области (+10%), положительные изменения отмечены в Республике Каракалпакстан (+8,1%) и Джизакской области (+7,5%).
Еще в шести регионах наблюдается снижение активности, с наибольшим спадом в Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областях.
«По данным за 10 месяцев активность снизилась в шести регионах, наибольшее снижение наблюдалось в Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областях», — говорится в отчете.
Анализ вторичного рынка недвижимости
Цены на вторичном рынке жилья в республике практически не изменились (рост на 0,1%). За месяц наибольший рост рынка вторичной недвижимости зафиксирован в Андижанской — 5,1% и Сырдарьинской — 3,3% областях.
Снижение цен на вторичное жилье наблюдалось в семи регионах, наибольшее снижение произошло в Наманганской — 3,4%, Хорезмской — 3,2% и Самаркандской — 2,5%.
Доступнее всего вторичное жилье остается в Республике Каракалпакстан, где средняя стоимость квадратного метра составляет $328.
«Самая высокая цена на вторичное жилье зафиксирована в городе Ташкенте, где она составила в среднем $1100 за квадратный метр. Значительное снижение отмечено в Бектемирском — 3,9% и Яшнабадском — 3,1% районах столицы», — говорится в сообщении.
В целом по республике средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке увеличилась на 6,5% за год, в то время как в Ташкенте наблюдается снижение на 1,3% за тот же период.
Рынок аренды жилья
Цены на аренду жилья в Ташкенте продолжали стабилизироваться. Средняя цена аренды по сравнению с прошлым месяцем не изменилась — 1 кв. м. м. за $8,3.
За месяц цены на аренду жилья снизились в 5 из 14 центральных районов столицы.
Наиболее заметное уменьшение наблюдается в Сергелийском и Учтепинском районах, где в среднем аренда снизилась на 4,5%.
Высокие цены на аренду сохраняются центральных районах, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где в среднем аренда жилья составляет $10−11 за квадратный метр.
В то же время, наиболее доступная аренда жилья наблюдается в районах Бектемир и Сергели, где средняя стоимость составляет $6 за квадратный метр.
В целом, за год аренда жилья в Ташкенте снизилась более чем на 12%. Наибольшее снижение отмечено в Яшнабадском — на 18%, Сергелийском — на 17% и Мирзо-Улугбекском районах — на 15,2%.