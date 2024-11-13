В Перми начался первый этап строительства третьего моста через Каму

Глава минтранса Прикамья, рассказывая об итогах строительства и ремонта автодорог в 2024 году и планах в этой отрасли на 2025 год, упомянул и о третьем мосте через Каму. По его словам, первый этап строительства уже стартовал — он включает в себя «расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами».