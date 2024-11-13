В Перми начался первый этап строительства третьего моста через Каму

В Перми приступили к первому этапу строительства нового моста через Каму, сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на доклад министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова на заседании регионального правительства.
Глава минтранса Прикамья, рассказывая об итогах строительства и ремонта автодорог в 2024 году и планах в этой отрасли на 2025 год, упомянул и о третьем мосте через Каму. По его словам, первый этап строительства уже стартовал — он включает в себя «расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами».
Непосредственно строительные работы начнутся в 2025 году, пока же подрядчики занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Завершить первый этап работ планируют также в 2025 году.
Масштабный проект строительства третьего моста через Каму и примыкающей к нему дорожной инфраструктуры предполагает прямой проезд от площади Гайдара на левом берегу реки до улицы Борцов Революции на правом.