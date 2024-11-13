В 2025 году в Башкирии вырастут зарплаты

Заработная плата в 2024 году, по оценке минэкономразвития, сформируется в сумме 68,7 тысячи рублей, с ростом на 20,7% относительно 2023 года.
Динамика роста оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. Ежегодный темп роста зарплаты в 2025—2027 годы сложится в границах от 106,6% до 108,4%, к 2027 году ее размер увеличится до 84,9 тысячи рублей.
Уровень безработицы по методологии международной организации труда в текущем году оценивается на уровне в 2,1% от трудоспособного населения.
К 2027 году прогнозируется снижение безработицы до 1,8%.
Автор: Сергей Николаев.