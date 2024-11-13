В 2025 году в Башкирии вырастут зарплаты

Динамика роста оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. Ежегодный темп роста зарплаты в 2025—2027 годы сложится в границах от 106,6% до 108,4%, к 2027 году ее размер увеличится до 84,9 тысячи рублей.