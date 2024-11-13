Омичей предупредили об овощах, которые нельзя покупать

Как указали в ведомстве в среду, 13 ноября 2024 года, плодоовощная продукция производства ИП Мурадова Г. Т.о. (Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 18), не соответствует требованиям действующего законодательства.
«Согласно сведениям из ЕГРИП, хозяйствующий субъект прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” в обороте находится плодоовощная продукция, изготавливаемая “предприятием — призраком”, производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях», — отмечается в официальном сообщении омского Роспотребнадзора.
В Управлении также обратили внимание, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения на прилавках овощей указанного производителя, не нужно покупать ее — о факту продажи стоит сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.