Котлован для метротрама начали копать в Челябинске

Стартовый котлован будет длиной 63 метра и шириной до 19 метров. Для его разработки строителям предстоит установить 234 сваи. В настоящий момент уже подготовлена площадка и смонтировано ограждение.
После разработки котлована начнется сборка тоннелепроходческого комплекса и проходка перегонных тоннелей к подземному остановочному пункту «Площадь Революции».
Работы на строительной площадке на улице Овчинникова начались в декабре прошлого года. Рабочие провели работу по выносу сетей, построили объездную дорогу. В сентябре было получено положительное заключение на сооружение котлована, а в октябре — разрешение на строительство. Также ведутся подготовительные работы для выноса сетей на стройплощадке на проспекте Победы (остановка «Улица Косарева»).
Проект новой линии «Север-Юг» протяжённостью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».
Ранее власти Челябинской области анонсировали сроки запуска метротрама. Первую ветку планируют достроить в 2026 году, а запустить в 2027-м. Она будет проходить от железнодорожного вокзала до Торгового центра.