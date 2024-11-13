Котлован для метротрама начали копать в Челябинске

Работы на строительной площадке на улице Овчинникова начались в декабре прошлого года. Рабочие провели работу по выносу сетей, построили объездную дорогу. В сентябре было получено положительное заключение на сооружение котлована, а в октябре — разрешение на строительство. Также ведутся подготовительные работы для выноса сетей на стройплощадке на проспекте Победы (остановка «Улица Косарева»).