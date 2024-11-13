Акт не подписан: в Новосибирске не могут закончить ремонт Первомайского сквера

В Новосибирске пока так и не завершилась эпопея с масштабной реконструкцией Первомайского сквера. Муниципальные власти продолжают приемку работ за 2024 год и намерены судиться с подрядчиком из-за нарушения сроков их выполнения.
В городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики редакцию «Прецедента» проинформировали, что акт выполненных работ по ремонту сквера по состоянию на данный момент не подписан.
— В настоящее время в отношении выполненных работ ведётся приёмка по предоставленным на сегодняшний момент формам КС-2, КС-3 в порядке, установленном условиями договора. Оплата работ подрядчику будет произведена после устранения замечаний по качеству выполненных работ, приёмки работ и подписания акта выполненных работ, — сообщили в мэрии.
Поскольку работы не приняты, а недоделки не устранены, то формально реконструкция сквера все еще не закончена.
Между тем, заказчиком — МАУ «Горзеленхоз» ранее было выплачено подрядчику порядка 38,6 миллиона рублей за работы, выполненные в 2023 году. При том, что ИП Заманов тогда не уложился в условия контракта ни по объемам работ, ни по срокам, поскольку завершить реконструкцию необходимо было в октябре 2023-го.
Этим летом МАУ «Горзеленхоз» заявило иск в арбитраж о взыскании с ИП Заманова пени за просрочку в размере 867 тысяч рублей, однако стороны подписали мировое соглашение, согласно которому ответчик выполняет все работы и устраняет недостатки до 10 августа 2024 года, а истец отказывается от пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договора, которые возникли до примирения сторон (то есть до июня 2024 г.).
Как известно, подрядчик и здесь нарушил сроки. Об открытии отремонтированного (как выяснилось не до конца) сквера было объявлено только в начале сентября. Поскольку вновь возникшие просрочки оказались уже за рамками мирового соглашения, муниципалитет направил подрядчику требование об оплате неустойки. В случае отказа городские власти намерены вновь обратиться в суд.
Иван ЛУДНОВ.