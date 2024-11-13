Акт не подписан: в Новосибирске не могут закончить ремонт Первомайского сквера

Этим летом МАУ «Горзеленхоз» заявило иск в арбитраж о взыскании с ИП Заманова пени за просрочку в размере 867 тысяч рублей, однако стороны подписали мировое соглашение, согласно которому ответчик выполняет все работы и устраняет недостатки до 10 августа 2024 года, а истец отказывается от пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договора, которые возникли до примирения сторон (то есть до июня 2024 г.).