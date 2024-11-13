Фермеры Молдовы смогут выращивать промышленную коноплю

«Я прошу все бизнес-сообщество, Торгово-промышленную палату продвигать использование этой возможности, потому что эти материалы используются во многих отраслях, включая автомобилестроение. Это очень хорошая возможность для бизнеса в Молдове, для фермеров, а также для тех, кто производит компоненты из промышленной конопли», — заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании правительства.