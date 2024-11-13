Фермеры Молдовы смогут выращивать промышленную коноплю

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. У фермеров Молдовы появится возможность выращивать промышленную коноплю. Для этого правительство одобрило изменения законодательства о регулировании выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.
Согласно поправкам, сельхозпроизводители, которые захотят выращивать коноплю с целью производства семян, волокон или масла, должны будут подать заявку в Комитет по контролю над наркотическими веществами. Пакет документов должен включать подтверждение законности владения земельными участками сельскохозяйственного назначения. Также фермеры обязуются вести реестр учета и отслеживания выращиваемой и реализуемой продукции.
«Я прошу все бизнес-сообщество, Торгово-промышленную палату продвигать использование этой возможности, потому что эти материалы используются во многих отраслях, включая автомобилестроение. Это очень хорошая возможность для бизнеса в Молдове, для фермеров, а также для тех, кто производит компоненты из промышленной конопли», — заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании правительства.