В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

«Поручил Минтопэнерго Республики Крым до 1 декабря подготовить и представить план разработки найденных газовых месторождений, а также поиска и разведки новых», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Грамотное планирование, рациональное использование всех имеющихся ресурсов, снижение затрат при сохранении качества работы предприятий отрасли, по словам главы региона, необходимы для того, чтобы обеспечить газоснабжением всех крымчан. Сейчас самую высокую потребность в голубом топливе испытывают Белогорский, Первомайский и Нижнегорский районы.
«Нужно довести уровень газификации этих муниципальных образований до среднего по республике в течение 2025−2027 годов. В ближайшее время будет подготовлен и утвержден подробный план мероприятий по газификации Белогорского района».
14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил ранее в среду первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за год регион втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.