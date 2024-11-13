В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

14 сел в Крыму газифицируют до 2026 года, сообщил ранее в среду первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на расширенном заседании коллегии министерства. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за год регион втрое ускорил темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.