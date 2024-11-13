В Перми для КРТ Тихого Компроса изымут участки с административными зданиями

Возмещение стоимости изымаемых площадок со зданиями будет осуществляться за счет компании девелопера «Брусника» — ООО «Комфорт и функциональность». Именно эта организация выиграла на торгах краевого минстроя право на комплексное развитие территории Тихого Компроса. Реновация будет вестись компанией на земле площадью 6,53 га, территория ограничена Комсомольским проспектом, улицами Куйбышева, Коминтерна, Е. Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. В границах территории расположено пять многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. К 2033 году «Брусника» должна возвести там 100 тыс. кв. м жилья и обустроить прилегающую территорию.