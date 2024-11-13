В трех районах Новосибирска снесли самострои и ларёк

Отмечается, что работы по сносу в Дзержинском, Ленинском и Октябрьском районах были осуществлены по инициативе МКУ «Городской центр наружной рекламы».
Так, на улице Большой, 276а убрали станцию техобслуживания. У нее закончилось право на аренду земельного участка.
На территории Дзержинского района на улице Приисковой, 52 снесли самовольные постройки общей площадью более 150 кв.м.
В Октябрьском районе на улице Высоцкого, 38 демонтировали торговый павильон, где проводили несанкционированную предпринимательскую деятельность.
В Новосибирске продолжают работу по ликвидации более 250 таких объектов.