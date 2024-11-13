Доллар перевалил за отметку 3,35 рубля

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Белорусский рубль укрепился на валютных торгах в среду относительно евро и российского рубля, свидетельствуют данные БВФБ.
Доллар сегодня прибавил 0,13% или 0,44 копейки. Новая стоимость «американца» — 3,3526 белорусских рубля. По данным биржи, это новый годовой рекорд. Таким образом, валюта США приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в октябре прошлого года (3,3609).
В 2024 году доллар подорожал уже на 17,5 копеек. В следующем году белорусские власти ожидают курс на уровне 3,35−3,37 рубля.
Евро в среду потерял 0,43% или полторы копейки. С 5 ноября европейская валюта идет по ниспадающей траектории: за неделю она потеряла более шести копеек. Сегодняшняя ее стоимость зафиксировалась на показателе в 3,5805 белорусских рубля.
Российский рубль также подешевел — на незначительные 0,01%. С конца прошлой рабочей недели валюта нашего восточного соседа находится на плато. Стоимость одной сотни на бирже сегодня составила 3,4203 белорусских рубля.
Юань, который за последнюю неделю потерял девять копеек, в среду укрепился на 0,07%. В среду за 10 «китайцев» на бирже отдавали 4,6439 белорусских рубля.