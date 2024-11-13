Доллар перевалил за отметку 3,35 рубля

Евро в среду потерял 0,43% или полторы копейки. С 5 ноября европейская валюта идет по ниспадающей траектории: за неделю она потеряла более шести копеек. Сегодняшняя ее стоимость зафиксировалась на показателе в 3,5805 белорусских рубля.