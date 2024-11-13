Трассу от Краснодара до Крымского моста запустят до конца года

Продолжается работа по созданию автомобильного кольца вокруг Азовского моря. «Из хороших новостей хочу сказать, что мы до конца года от Краснодара до Крымского моста, что тоже является частью Азовского кольца, дорогу четырехполосную бессветофорную запустим, — сообщил вице-премьер. — Сейчас строители последние дни выжимают. И, в принципе, до конца года еще порядка 130 километров скоростного участка — с обхода Краснодара до Крымского моста вдоль Азовского моря — будет в таком скоростном исполнении запущено в эксплуатацию».
Автотрасса вдоль Азовского моря со стороны новых территорий тоже находится в постоянной работе, отметил Хуснуллин. Практически всю дорогу, где она была в двухполосном исполнении, уже привели в нормативное состояние, от старой границы России со стороны Таганрога до Мариуполя трассу делают четырехполосной.
«На прошлой неделе я, будучи в Мариуполе, подтвердил окончательно трассировку обхода Мариуполя. Сейчас мы от Мариуполя до Бердянска считаем по участкам и дорогам поручение “Автодору” проектировать этот участок дороги. То есть мы поэтапно будем проектировать всю дорогу. И по мере наличия финансовых ресурсов будем расширять до 4 полос».
Перед стройкомплексом стоит задача к 2030 году сделать полноценную четырехполосную дорогу на новых территориях.