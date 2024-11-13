Трассу от Краснодара до Крымского моста запустят до конца года

Продолжается работа по созданию автомобильного кольца вокруг Азовского моря. «Из хороших новостей хочу сказать, что мы до конца года от Краснодара до Крымского моста, что тоже является частью Азовского кольца, дорогу четырехполосную бессветофорную запустим, — сообщил вице-премьер. — Сейчас строители последние дни выжимают. И, в принципе, до конца года еще порядка 130 километров скоростного участка — с обхода Краснодара до Крымского моста вдоль Азовского моря — будет в таком скоростном исполнении запущено в эксплуатацию».