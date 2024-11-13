При возведении линии трамвая в Ростове не будут сносить торговый комплекс

Сейчас частично построена только линия в микрорайоне Левенцовский. Далее пути пройдут по восточной стороне улицы Малиновского, по оси улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге, а затем — по проспекту Стачки. Пути будут обособлены, то есть, отделены от проезжей части, чтобы личный транспорт не мешал автомобилям.