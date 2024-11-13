При возведении линии трамвая в Ростове не будут сносить торговый комплекс

Из-за расширения улицы Зорге для прокладки трамвайной линии не будут сносить торговые комплексы «Зорге парк» и «Привоз». Об этом сообщает издание «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу проекта «Ростовский трамвай».
При необходимости могут перенести только небольшие ларьки, которые находятся вплотную к проезжей части, могут перенести.
«Расширение дорожного полотна планируется частично на ул. Зорге и частично на пр. Стачки. При расширении проезжей части на улице Зорге возможно перемещение некоторых некапитальных строений», — рассказали в «Ростовском трамвае».
Сейчас частично построена только линия в микрорайоне Левенцовский. Далее пути пройдут по восточной стороне улицы Малиновского, по оси улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге, а затем — по проспекту Стачки. Пути будут обособлены, то есть, отделены от проезжей части, чтобы личный транспорт не мешал автомобилям.
На улице Зорге строителям предстоит переустроить большое число инженерных коммуникаций. Проект реализует по концессии компания «Синара — ГТР Ростов-на-Дону». В него будет вложен 61 млрд рублей.