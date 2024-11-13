В Новороссийске заключили пять договоров о комплексном развитии территории

ООО «Догма Вода» реализует проект на улице Красина в Новороссийске. На этой территории предполагается строительство школы на 110 мест, детского сада на 260 детей и физкультурно-оздоровительного комплекса, площадь которого составляет 1,3 тыс. кв. м. В Южном внутригородском районе города планируется возведение четырех школ, девяти детских садов, трех поликлиник и трех спортивных залов, в том числе для занятий теннисом и прыжков на батуте. Реализация планируется в рамках договоров с «НСК-Групп», «МегаСтрой» и «Семья-Новороссийск-2».