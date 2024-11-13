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В Новороссийске заключили пять договоров о комплексном развитии территории

На территории Новороссийска действуют пять договоров о комплексном развитии территории (КРТ). Сейчас строительство ведется на трех участках. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на городское управление архитектуры и градостроительства.

Источник: Freepik

Договоры заключены по инициативе правообладателей земельных участков. Одна площадка расположена в Приморском внутригородском районе, а четыре — в Южном. Сейчас строительство ведется в районе ул. Красина, рядом с Мысхакское шоссе, а также ул. Волгоградская и ул. Ружены Сикоры.

ООО «Догма Вода» реализует проект на улице Красина в Новороссийске. На этой территории предполагается строительство школы на 110 мест, детского сада на 260 детей и физкультурно-оздоровительного комплекса, площадь которого составляет 1,3 тыс. кв. м. В Южном внутригородском районе города планируется возведение четырех школ, девяти детских садов, трех поликлиник и трех спортивных залов, в том числе для занятий теннисом и прыжков на батуте. Реализация планируется в рамках договоров с «НСК-Групп», «МегаСтрой» и «Семья-Новороссийск-2».

Мэрия города отметила, что сейчас строят десять многоквартирных жилых домов и одну школу в районе ул. Красина в селе Цемдолина Приморского внутригородского района. Еще 26 многоэтажек, три школы и два детских сада возводят в Южном районе.