Повторные торги по продаже участков Пермской судоверфи не состоялись

Как указано на портале «Фабрикант», на продажу выставлялись два лота — первый участок в 5,78 га по начальной цене в 82,8 млн руб. и второй — площадью 13 га за 190,1 млн руб. Итоги торгов подвели в конце октября. Согласно протоколу, аукцион признали не состоявшимся в связи с тем, что на участие в нем не подали ни одной заявки.
Выставленные на торги участки входят в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Пермь». Целевое назначение обеих площадок — развитие промышленности региона, поэтому продать их планировалось с отлагательным условием — получение статуса резидента ОЭЗ «Пермь».
Впервые торги по продаже двух участков в районе резидента ОЭЗ — предприятия «Пермская судоверфь», учрежденного ФРПК и Sitronics Group, были объявлены в августе. Позже аукцион отменили по решению собственника в связи с уточнением конкурсной документации. Повторно аукцион объявили в начале октября.