Повторные торги по продаже участков Пермской судоверфи не состоялись

Как указано на портале «Фабрикант», на продажу выставлялись два лота — первый участок в 5,78 га по начальной цене в 82,8 млн руб. и второй — площадью 13 га за 190,1 млн руб. Итоги торгов подвели в конце октября. Согласно протоколу, аукцион признали не состоявшимся в связи с тем, что на участие в нем не подали ни одной заявки.