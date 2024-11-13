На металлургическом заводе в Таганроге заменили весь руководящий состав

Виктор Новиков по образованию инженер-металлург. Работал на различных металлургических производствах, включая «Амурсталь», Новокузнецкий металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат. С 2012 по 2024 годы занимал руководящие посты на Ярцевском металлургическом заводе (Смоленская область).
Помимо руководителя завода на Тагмете заменили основную команду управленцев, включая главного инженера, директора по кадрам, финансового директора, коммерческого директора и директора по качеству. О причинах столь масштабных кадровых перестановок официально не сообщается.
Предыдущий глава Тагмета Сергей Билан назначен вице-президентом Трубной металлургической компании, в состав которой входит таганрогский завод. Он также продолжит выполнение своих функций в качестве депутата Законодательного собрания Ростовской области, уточнили в пресс-службе предприятия.
Сергей Билан возглавлял меткомбинат с 2016 года.
Тагмет считается одним из крупнейших в России производителей труб. Выпускает свыше 900 тыс. т стальных труб в год для нефтяной и газовой промышленности. На предприятии работает около 6000 человек.