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Крупный складской комплекс построят в Самаре за 3,46 миллиардов рублей

Площадь нового складского комплекса в Самаре составит 46 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Скоро в Самаре появится новый крупный складской комплекс площадью 46 тысяч квадратных метров. Его будут строить в два этапа, первую очередь планируют завершить в 2026 году. Консультантом проекта является компания IBC Global.

Сейчас новый складской комплекс проектируют. Где именно он будет располагаться, пока не известно, для проекта рассматривают несколько локаций. В строительство комплекса вложат 3,46 миллиардов рублей.

Объем складского строительства в Самаре составляет 112 тысяч квадратных метров, а объем готовых предложений, по сравнению с 2023 годом, вырос на четверть. При этом только 1% складов в Самарской области остается вакантным, пишет ТАСС.

строительство