Крупный складской комплекс построят в Самаре за 3,46 миллиардов рублей

Скоро в Самаре появится новый крупный складской комплекс площадью 46 тысяч квадратных метров. Его будут строить в два этапа, первую очередь планируют завершить в 2026 году. Консультантом проекта является компания IBC Global.
Сейчас новый складской комплекс проектируют. Где именно он будет располагаться, пока не известно, для проекта рассматривают несколько локаций. В строительство комплекса вложат 3,46 миллиардов рублей.
Объем складского строительства в Самаре составляет 112 тысяч квадратных метров, а объем готовых предложений, по сравнению с 2023 годом, вырос на четверть. При этом только 1% складов в Самарской области остается вакантным, пишет ТАСС.