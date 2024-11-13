Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь

Сейчас в документ добавили случаи, когда нормы не применяются для ввозимых (или ввезенных) с территории стран ЕАЭС авто. Например, это будут авто, зарегистрированные не менее одного года в государстве ЕАЭС в любой период до дня представления документа, который отражает исчисление и уплату утильсбора. Вторым случаем будет то, что продавец (поставщик) или покупатель во внешнеторговом договоре — представитель изготовителя транспортного средства на территории Беларуси, при этом плательщик утильсбора — покупатель.