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Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь

Совмин внес изменения по утильсбору при ввозе авто в Беларуси из ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси скорректировало вопросы утильсбора при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Уточнения содержатся в постановлении Совмина (№ 830 от 12 ноября 2024-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Изменения внесены в прежнее постановление Совмина об утилизации транспортных средств (№ 437 от 1 июля 2019-го). Летом 2024-го в документе были скорректированы ставки утильсбора для транспортных средств, которые ввозятся с территории государств — членов ЕАЭС. Тогда изменения касались авто, с даты выпуска которых таможенным органом страны ЕАЭС до момента представления в Беларусь документа о начислении и уплате сбора прошло менее года. При определении ставки в отношении таких ТС использовался критерий о независимой оценке.

Сейчас в документ добавили случаи, когда нормы не применяются для ввозимых (или ввезенных) с территории стран ЕАЭС авто. Например, это будут авто, зарегистрированные не менее одного года в государстве ЕАЭС в любой период до дня представления документа, который отражает исчисление и уплату утильсбора. Вторым случаем будет то, что продавец (поставщик) или покупатель во внешнеторговом договоре — представитель изготовителя транспортного средства на территории Беларуси, при этом плательщик утильсбора — покупатель.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, его положения будут распространяться на торговые отношения, возникшие с 1 июля 2024-го.

Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».