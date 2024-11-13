Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь

Правительство Беларуси скорректировало вопросы утильсбора при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Уточнения содержатся в постановлении Совмина (№ 830 от 12 ноября 2024-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Изменения внесены в прежнее постановление Совмина об утилизации транспортных средств (№ 437 от 1 июля 2019-го). Летом 2024-го в документе были скорректированы ставки утильсбора для транспортных средств, которые ввозятся с территории государств — членов ЕАЭС. Тогда изменения касались авто, с даты выпуска которых таможенным органом страны ЕАЭС до момента представления в Беларусь документа о начислении и уплате сбора прошло менее года. При определении ставки в отношении таких ТС использовался критерий о независимой оценке.
Сейчас в документ добавили случаи, когда нормы не применяются для ввозимых (или ввезенных) с территории стран ЕАЭС авто. Например, это будут авто, зарегистрированные не менее одного года в государстве ЕАЭС в любой период до дня представления документа, который отражает исчисление и уплату утильсбора. Вторым случаем будет то, что продавец (поставщик) или покупатель во внешнеторговом договоре — представитель изготовителя транспортного средства на территории Беларуси, при этом плательщик утильсбора — покупатель.
Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, его положения будут распространяться на торговые отношения, возникшие с 1 июля 2024-го.
Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».