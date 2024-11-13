В Перми завершили капитальный ремонт улицы Сибирской

Напомним, масштабный ремонт улицы Сибирской стартовал в 2022 году. На первом этапе реконструировали участок от Монастырской до Пермской, на втором — от Пермской до площади Карла Маркса, на третьем — площадь Карла Маркса. Перечень работ включает обновление проезжей и пешеходной частей, благоустройство газонов. После капитального ремонта Сибирская приобрела единый стиль, как и другие исторические улицы города — Комсомольский проспект и Ленина.