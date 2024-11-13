В Перми завершили капитальный ремонт улицы Сибирской

В рамках капремонта рабочие установили кабельную канализацию, отремонтировали колодцы дождевой канализации, заменили покрытие проезжей части и тротуара, обновили опоры освещения, светофоры, систему фото- и видео фиксации.
На обновленной улице появились вазоны с многолетними цветами, кустарники, скамейки, урны и кадки с туями. Также на обновленную улицу Сибирскую вернули обелиски, построенные 200 лет назад, к приезду в город императора Александра I.
Напомним, масштабный ремонт улицы Сибирской стартовал в 2022 году. На первом этапе реконструировали участок от Монастырской до Пермской, на втором — от Пермской до площади Карла Маркса, на третьем — площадь Карла Маркса. Перечень работ включает обновление проезжей и пешеходной частей, благоустройство газонов. После капитального ремонта Сибирская приобрела единый стиль, как и другие исторические улицы города — Комсомольский проспект и Ленина.