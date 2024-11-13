Стоимость проезда в автобусах и трамваях Перми вырастет в апреле

Так, с 15 апреля 2025 года по плану мэрии стоимость проезда в городских автобусах и трамваях составит 40 рублей. Менять тариф можно не чаще раза в год, так что следующее повышение будет 15 апреля 2026 года — 43 рубля. И, наконец, с 15 апреля 2027 года билет обойдётся пассажиру в 46 рублей.