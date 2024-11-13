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Стоимость проезда в автобусах и трамваях Перми вырастет в апреле

В ближайшие три года цену билета планируют поднять трижды.

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми будет повышаться каждое 15 апреля в ближайшие три года, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Документ вносит изменения в постановление «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» — проще говоря, устанавливает новые тарифы и даты начала их действия.

Так, с 15 апреля 2025 года по плану мэрии стоимость проезда в городских автобусах и трамваях составит 40 рублей. Менять тариф можно не чаще раза в год, так что следующее повышение будет 15 апреля 2026 года — 43 рубля. И, наконец, с 15 апреля 2027 года билет обойдётся пассажиру в 46 рублей.

Сейчас проект постановления находится на стадии антикоррупционной экспертизы — как указано на сайте мэрии, завершится она 19 ноября.

О повышении стоимости проезда в апреле и расчётной цене билета в 40 рублей глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин упоминал в интервью perm.aif.ru, рассказывая о грядущих изменениях в городской транспортной системе.