Власти рассказали, какой нацпроект стартует на Кубани следующим

На Кубани начнет действовать новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который станет продолжением нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«Продолжительная и активная жизнь» стартует в 2025 году. Новый проект будет состоять из 11 федеральных программ, направленных на продвижение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, а также популяризацию физической активности и спорта.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что за последние пять лет проект «Здравоохранение» существенно улучшил качество жизни россиян.
В рамках инициативы удалось реализовать множество добрых идей, которые коснулись практически всех сфер здравоохранения региона. Сюда вошли:
- Первичная помощь. Построили 73 фельдшерско-акушерских пункта, парк учреждений пополнился на почти тысячу легковых автомобилей, закупили более пяти тысяч единиц медоборудования, в том числе 135 единиц тяжелого (рентгенаппараты, маммографы, флюроографы, КТ и МРТ). Капитально отремонтировали 34 медучреждения, начали строительство 19 новых поликлиник.
- Борьба с онкологическими заболеваниями. Открыли 19 центров амбулаторной онкопомощи, ввели в эксплуатацию 834 единицы медоборудования, в том числе 32 единицы тяжелого для лечения и диагностики.
- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Закупили 219 единиц оборудования, выделили более два млрд рублей на покупку лекарств для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт или операции на сердце. В крае функционируют шесть первичных сосудистых отделений и 12 районных сосудистых центров.
- Развитие детского здравоохранения. Закупили более 11 тысяч единиц оборудования для детских поликлиник, больниц и перинатальных центров, в том числе для Детской краевой клинической больницы.
- Привлечение кадров. Открыли филиалы Кущевского и Лабинского медколледжей в Тимашевске и Курганинске (обучение более 800 студентов, 500 из которых на бюджетной основе), открыли аккредитационно-симуляционный центр для среднего медперсонала на базе Краснодарского медколледжа, а также Кубанский кадровый центр.