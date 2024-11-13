В ОЭЗ «Тольятти» готовятся к запуску несколько производств

ОЭЗ «Тольятти» вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. В 2023 году резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.