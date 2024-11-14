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В Пермском крае с начала года потребление электроэнергии населением выросло на 7%

В Пермэнергосбыте говорят о рекордных темпах роста показателей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермэнергосбыте отметили резкий рост потребления электроэнергии населением. В компании говорят о рекордных показателях за три квартала 2024 года.

Рост потребления электроэнергии жителями региона с начала года вырос на 7%. В Пермэнергосбыте среди возможных причин роста назвали совершенствование учета электроэнергии с помощью «умных» приборов учета и возросшее число электроприборов в домохозяйствах.

В целом с января по сентябрь энергопотребление по Пермскому краю на 4% — с 14,1 млрд до 14,7 млрд кВт*ч, уточнил «Коммерсант-Прикамье». Полезный отпуск «Пермэнергосбыта» вырос на 4,6% к показателям аналогичного периода прошлого года — с 7,9 млрд до 8,2 млрд кВт*ч.

ЖКХ