В Пермском крае с начала года потребление электроэнергии населением выросло на 7%

В целом с января по сентябрь энергопотребление по Пермскому краю на 4% — с 14,1 млрд до 14,7 млрд кВт*ч, уточнил «Коммерсант-Прикамье». Полезный отпуск «Пермэнергосбыта» вырос на 4,6% к показателям аналогичного периода прошлого года — с 7,9 млрд до 8,2 млрд кВт*ч.