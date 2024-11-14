Нацбанк поднял курс евро и курс доллара на 14 ноября

В Национальном банке назвали новые валютные курсы на 14 ноября 2024 года, четверг. В частности, курс доллара и курс евро повышены, а курс российского рубля снижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Нацбанком на четверг, 14 ноября, установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3526 белорусского рубля, 1 евро — 3,5632 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4203белорусского рубля.
По сравнению с курсами валют, которые были установлены на среду, 13 ноября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля немного снижен. Ощутимее всего при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 14 ноября, четверг, курсы валют изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0044 белрубля, курс 1 евро повысился на 0,0066 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0005 белрубля.
Еще Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь.