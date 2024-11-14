Миллиарды на «социалку» и борьба с борщевиком: что включат в бюджет Калининградской области

Проект областного бюджета на 2025−2027 годы официально внесли в Законодательное собрание 1 ноября. Теперь документ предстоит внимательно изучить депутатам, которые и будут голосовать за то, чтобы утвердить (или нет) параметры региональной казны. На днях эту работу с председателями комитетов Заксобрания и лидерами фракций обсудил губернатор.
— Бюджет — живой механизм, который еще будет корректироваться с учетом представленных мнений и предложений, поступающих депутатам, — напомнил Алексей Беспрозванных. — Это не только про цифры, это — про общую стратегию. Работаем над формированием бюджета вместе: влияют и обращения жителей, и наказы, собранные во время кампании.
21 ноября губернатор лично представит бюджет в Заксобрании, а пока мы выписали для вас некоторые важные цифры.
Откуда деньги?
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2025 году должны достичь отметки 87,8 миллиарда рублей. Если брать консолидированный бюджет региона, то эта сумма составит 117,5 млрд.
Основным источником пополнения казны были, есть и будут налоги. На их долю приходится почти 95% всех поступлений. А основными плательщиками являемся мы с вами. Среди всех налогов именно НДФЛ (налог на доходы физических лиц) приносит больше всего денег. В 2025 году ожидаются 34,8 миллиарда рублей, к 2027-му сумма должна увеличиться еще на 4,6 млрд.
На втором месте по объемам поступлений — налог на прибыль организаций. Это примерно 18,5 миллиарда в год. Затем идут поступления от налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, (13,6 млрд.), акцизы на нефтепродукты (6 млрд.), сборы налога на имущество организаций (5,7 млрд.), акцизы на алкогольную продукцию (1,9 млрд.), поступления от транспортного налога (1,8 млрд.) и др. Интересно, что за три года налог на игорный бизнес (899 миллионов) принесет примерно столько же денег, сколько налог на добычу полезных ископаемых (905,5 млн).
Среди доходов, НЕ связанных с налогами, больше всего (2,5 миллиарда) дает использование имущества, находящегося в государственной собственности. Еще один весомый внутренний источник — штрафы, различные санкции и плата за возмещение ущерба. В 2025-м вместе взятые они должны принести 847 миллионов рублей, причем в следующие два года прогнозируется рост. (То ли нарушителей станет больше, то ли собирать будут эффективнее).
Область рассчитывает не только на свои силы. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2025 году составит 37,7 миллиарда рублей. Это различные дотации, субсидии, субвенции и прочие межбюджетные трансферты. Основная часть федеральных денег (24,1 млрд.) пойдет на поддержку калининградских предприятий с учетом изменения условий Особой экономической зоны по госпрограмме «Модернизация экономики». Остальные средства распределят по нескольким направлениям.
Приоритеты.
Всего в 2025 году область потратит внушительные 132,4 миллиарда рублей. Средства направят, в первую очередь, на 17 государственных программ (см. рубрику "Конкретно). Среди них львиную долю расходов возьмет на себя социальный блок: только на образование, медицину и социальную поддержку населения суммарно придется 53 миллиарда рублей.
— Социальная сфера — основная часть расходов проекта бюджета на «трехлетку», — подчеркнул Алексей Беспрозванных. — В следующем году на социальные выплаты запланировали 7,3 млрд, больше 3 млрд направим на ремонт учреждений здравоохранения, образования и спорта.
Взносы на ОМС и лекарства — 9 млрд. На жилищные сертификаты, обучение и выплаты по первому трудоустройству — 792 млн. И это только часть вопросов.
Уточним, что в социальные расходы входят, в том числе, несколько больших строек, включая школу по улице Героя России Мариенко в Калининграде и школу в Гурьевске. Еще 1,5 миллиарда потратят на уже работающий новый онкоцентр. Кроме того, предусмотрены, например, расходы на разработку проектной документации и строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске, подготовку к реконструкции корпусов противотуберкулезного диспансера в Калининграде
Долг — снизится, инфляция — тоже?
Дефицит бюджета в 2025 году составит 6,4 миллиарда рублей. Закрывать «дыру» власти собираются кредитами. При этом в 2026-м и 2027-м доходы должны оказаться выше расходов — в бюджет закладывают профицит в 3,3 миллиарда.
Уровень государственного долга Калининградской области по итогам следующего года составит 32,3 миллиарда рублей. Сумма складывается из долгов по бюджетным кредитам и коммерческим заимствованиям. За два года госдолг хотят снизить до 24 миллиардов.
В пояснительной записке к проекту бюджета вообще содержится оптимистичный прогноз. Его авторы считают, что исторически низкий уровень безработицы (2,6%) при высоком спросе на персонал «будет способствовать выходу показателей уровня жизни населения на траекторию устойчивого роста». Ложкой дегтя опять окажется рост потребительские цен — его причиной называется высокий внутренний спрос, за которым, мол, не поспевают производители. Но вот потом, если верить прогнозу, инфляция просто обязана вернуться к целевому ориентиру в 4%.
СРАВНИМ?
Пляжи и съемки кино.
— Расходы на борьбу с борщевиком в 2025 году составят 49 миллионов рублей. Это почти в пять раз больше, чем субсидии приморским городам на содержание пляжей.
— При этом отдельно на укрепление берегов и инфраструктуру потратят 4,5 миллиарда рублей. Только на строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском предусмотрели 1,6 млрд..
— За рассылку почтовых уведомлений о штрафах за нарушения ПДД («письма счастья») бюджет заплатит 55 миллионов рублей. Тем временем, собрать «дорожных» штрафов в 2025 году планируют на 413,2 миллиона.
— Больше 260 миллионов будет стоить работа системы «Безопасный город».
— На возмещение затрат на съемки фильмов в нашей области (рибейты) зарезервировали по 28 миллионов в год.
— Немногим меньше — 20,7 миллиона — потратят на «продвижение туристического продукта и организации распространения информации о туристских ресурсах Калининградской области».
— Содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, потребует расходов в 11,6 миллиона в год.
— «Балтика» в 2025 году получит 200 миллионов рублей, регби-клуб «Балтийский шторм» — 85 млн.
КСТАТИ.
По госпрограмме «Безопасность» предусмотрены расходы в 200 тысяч в год на выплату вознаграждения жителям области, которые добровольно сдадут незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Сумма будет делиться на всех.
КОНКРЕТНО.
Распределение расходов по госпрограммам, руб.
(с учетом федеральных денег).
«Модернизация экономики» — 30,6 млрд.
«Образование» — 20,9 млрд.
«Здравоохранение» — 18,8 млрд.
«Социальная поддержка населения» — 13,3 млрд.
«Дороги. Транспорт. Энергетика» — 9,7 млрд.
«Жилье и городская среда» — 8 млрд.
«Безопасность» — 5,4 млрд.
«Эффективные финансы» — 4,3 млрд.
«Физическая культура и спорт» — 3,2 млрд.
«Сельское хозяйство и рыболовство» — 3,1 млрд.
«Культура» — 3 млрд.
«Государственное управление и гражданское общество» — 2,5 млрд.
«Окружающая среда» — 1,5 млрд.
«Цифровая трансформация» — 1,4 млрд.
«Комплексное развитие сельских территорий» −1,2 млрд.
«Молодежь» — 1,1 млрд.
«Туризм» — 550 млн.