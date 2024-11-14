Миллиарды на «социалку» и борьба с борщевиком: что включат в бюджет Калининградской области

На втором месте по объемам поступлений — налог на прибыль организаций. Это примерно 18,5 миллиарда в год. Затем идут поступления от налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, (13,6 млрд.), акцизы на нефтепродукты (6 млрд.), сборы налога на имущество организаций (5,7 млрд.), акцизы на алкогольную продукцию (1,9 млрд.), поступления от транспортного налога (1,8 млрд.) и др. Интересно, что за три года налог на игорный бизнес (899 миллионов) принесет примерно столько же денег, сколько налог на добычу полезных ископаемых (905,5 млн).