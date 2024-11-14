Число авторов на российской платформе Rutube за год выросло на 300 тыс

Значительный рост показал и «Дзен», достигнув к октябрю почти 998 тысяч авторов и более 18 миллионов постов на русском языке. В 2024 году прирост авторов на платформе составил 88%, а объем контента увеличился на 154%. Несмотря на то, что показатели растут с относительно низких значений, «Дзен» уже обогнал по числу активных авторов такие платформы, как Facebook*, Rutube, TikTok и X**, уточнили в Brand Analytics.