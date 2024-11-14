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Число авторов на российской платформе Rutube за год выросло на 300 тыс

Источник: Аргументы и факты

По данным исследования Brand Analytics, предоставленного ТАСС, российская видеоплатформа Rutube привлекла в 2024 году дополнительно 332 тысячи новых авторов.

В Brand Analytics отметили, что в этом году платформа демонстрирует устойчивый рост по числу авторов и объему контента, несмотря на то, что пользователи продолжают ожидать улучшений в функционале. В октябре на Rutube более 400 тысяч авторов разместили свыше 5 миллионов публикаций.

Значительный рост показал и «Дзен», достигнув к октябрю почти 998 тысяч авторов и более 18 миллионов постов на русском языке. В 2024 году прирост авторов на платформе составил 88%, а объем контента увеличился на 154%. Несмотря на то, что показатели растут с относительно низких значений, «Дзен» уже обогнал по числу активных авторов такие платформы, как Facebook*, Rutube, TikTok и X**, уточнили в Brand Analytics.

Ранее Минцифры РФ объявило о запуске механизма регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, насчитывающих более 10 тысяч подписчиков, на портале «Госуслуги».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.