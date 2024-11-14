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«РЖД» планирует заработать 70 млн рублей на продаже недвижимости в ЛАО Омска

В понедельник, 18 ноября 2024 года, закрывается прием заявок на торги за имущество ОАО «РЖД», заявленное как «комплекс объектов производственно-складской базы по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Демьяна Бедного, д. 1» в микрорайоне Чередовый Ленинского административного округа (ЛАО).

Источник: SuperOmsk.ru

В составе лота 14 объектов, оцененных на старте на сумму порядка 69,772 миллиона рублей, в том числе здание диспетчерской Омского регионального центра фирменного транспортного обслуживания и проходная. Остальные объекты фигурируют в конкурсной документации как «помещение нежилое». При этом имеется помета о том, что 7 из них переданы в аренду третьему лицу на неопределенный срок.

«Часть земельного участка, занимаемая Объектами 1−14 и необходимая для их использования площадью 2837,7 кв. м, передается Покупателю на основании договора субаренды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 264 “О порядке пользования земельными участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО “РЖД””, — также прописано в условиях конкурсной процедуры.

Торги должны состояться 26 ноября 2024 года.

экономика