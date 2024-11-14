«РЖД» планирует заработать 70 млн рублей на продаже недвижимости в ЛАО Омска

В составе лота 14 объектов, оцененных на старте на сумму порядка 69,772 миллиона рублей, в том числе здание диспетчерской Омского регионального центра фирменного транспортного обслуживания и проходная. Остальные объекты фигурируют в конкурсной документации как «помещение нежилое». При этом имеется помета о том, что 7 из них переданы в аренду третьему лицу на неопределенный срок.