«РЖД» планирует заработать 70 млн рублей на продаже недвижимости в ЛАО Омска

В составе лота 14 объектов, оцененных на старте на сумму порядка 69,772 миллиона рублей, в том числе здание диспетчерской Омского регионального центра фирменного транспортного обслуживания и проходная. Остальные объекты фигурируют в конкурсной документации как «помещение нежилое». При этом имеется помета о том, что 7 из них переданы в аренду третьему лицу на неопределенный срок.
«Часть земельного участка, занимаемая Объектами 1−14 и необходимая для их использования площадью 2837,7 кв. м, передается Покупателю на основании договора субаренды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 264 “О порядке пользования земельными участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО “РЖД””, — также прописано в условиях конкурсной процедуры.
Торги должны состояться 26 ноября 2024 года.