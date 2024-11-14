Бензин на челябинских заправках снова подорожал

Согласно их выкладкам в Челябинской области за последнюю неделю средние потребительские цены за бензин подросли на 4 копейки, достигнув уровня в 56,11 ₽ за литр.
Наиболее динамично поднимались на челябинских заправках цены на дизельное топливо — плюс 18 копеек за неделю. К 11 ноября они в среднем достигли уровня в 66,06 ₽ за один литр.
На втором месте по динамике роста находится бензин марки АИ-98 и выше. Он подорожал за неделю на 8 копеек — 78,43 ₽ за литр. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 5 копеек — 55,61 ₽ за литр, а бензин марки АИ-92 поправился на 4 копейки — 50,43 ₽ за литр.
В сравнении с другими регионами Уральского федерального округа Челябинская область в настоящее время на своих заправках имеет самый дешевый бензин марки АИ-92, АИ-98, дизельное топливо на южноуральских АЗС также стоит меньше, чем у соседей.