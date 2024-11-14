Бензин на челябинских заправках снова подорожал

На втором месте по динамике роста находится бензин марки АИ-98 и выше. Он подорожал за неделю на 8 копеек — 78,43 ₽ за литр. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 5 копеек — 55,61 ₽ за литр, а бензин марки АИ-92 поправился на 4 копейки — 50,43 ₽ за литр.