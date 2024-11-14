«Сибиряк» планирует построить высотки вместо частных домов на пр. Свободном

Красноярская строительная компания «Сибиряк» планирует построить высотки на пр. Свободном вместо частных домов. Под застройку собирается занять 23 гектара. И даже собирается получить разрешение на строительство по программе комплексного развития территорий (КРТ) уже в 2025 году.
О планах компании стало известно летом. Один из руководителей Валерий Шевелев еще в августе сообщил Ngs24.ru, что фирма уже выкупила почти 80% участков возле СФО, где находится СНТ. И в планах компании строительство микрорайона с 17-этажными домами. И даже пообещал школу и детский сад.
Напомним, владелец УСК «Сибиряк» — бизнесмен и бывший депутат Владимир Егоров. Но после того, как на него завели уголовное дело в 2023 году, он передал полномочия руководителя бизнес-партнеру Евгению Моисееву. Меж тем сам Егоров входит в 10-ку богатых людей края с активами 5,6 млрд рублей и выручкой в 210,8 млрд рублей.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске впервые прошёл форум молодых строителей.