«Сибиряк» планирует построить высотки вместо частных домов на пр. Свободном

Напомним, владелец УСК «Сибиряк» — бизнесмен и бывший депутат Владимир Егоров. Но после того, как на него завели уголовное дело в 2023 году, он передал полномочия руководителя бизнес-партнеру Евгению Моисееву. Меж тем сам Егоров входит в 10-ку богатых людей края с активами 5,6 млрд рублей и выручкой в 210,8 млрд рублей.