Губернатор Махонин озвучил итоги главных дорожных строек в Прикамье

«Это третий этап строительства транспортной магистрали по улице Строителей. Также открыли путепровод по шоссе Космонавтов, он стал частью большого транспортно-пересадочного узла и позволил сократить время в пути и разгрузить основные магистрали», — рассказал Дмитрий Махонин.