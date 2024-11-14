Губернатор Махонин озвучил итоги главных дорожных строек в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин озвучил итоги главных дорожных строек в регионе.
Об основных объектах он рассказал в своём телеграм-канале после заседания краевого правительства. Список начинает запуск движения на участке от улицы Строителей до площади Гайдара.
«Это третий этап строительства транспортной магистрали по улице Строителей. Также открыли путепровод по шоссе Космонавтов, он стал частью большого транспортно-пересадочного узла и позволил сократить время в пути и разгрузить основные магистрали», — рассказал Дмитрий Махонин.
Также глава региона отметил запуск движения по первому этапу трассы ТР-53. Он соединил улицы Уинскую и Грибоедова.
Следующий знаковый пункт — возведение тоннелей в створе улицы Углеуральской, которые соединят центр города с Дзержинским районом. По словам Дмитрия Махонина, процесс находится на завершающей стадии.
Отдельное внимание губернатор уделил развитию транспортной доступности туристических объектов, в качестве примера приведя строительство дороги к горнолыжному курорту в Губахе.
«Она ведёт до вершины горы Крестовая. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию на возведение второго и третьего этапа автодороги. Сдать объект планируем в 2025 году», — рассказал он.