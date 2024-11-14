Ленобласть ставит на раков

Господин Малащенко согласен, что еще два года назад предприятиям областного АПК было сложно брать кредиты, даже когда коммерческая ставка по ним составляла 8%, льготная при этом 1−2%, а сегодня, когда процент по коммерческим кредитам с господдержкой составляет 12,5%, а коммерческая ставка — 23%, ситуация в отрасли действительно непростая. Но регион по-прежнему остается лидером России по производству яиц, которых по итогам девяти месяцев года в Ленобласти было произведено 2,688 млрд штук (в 2023 году — 3,4 млрд штук), занимает второе место в стране по поголовью птицы и третье — по производству (выращиванию) форели. На государственную поддержку АПК в Ленобласти в этом году предусмотрено 6,559 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — 5,796 млрд. В прошлом году общий объем субсидирования предприятий сельского хозяйства был равен 6,232 млрд рублей, из регионального бюджета было выделено 5,247 млрд.