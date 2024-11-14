Ленобласть ставит на раков

Проект предполагает застройку под производство раков 6,2 га в Петровском сельском поселении Приозерского района Ленобласти. Объем инвестиций в 2024—2025 годах на ввод первой очереди мощностью до 100 тыс. тонн раков в год составит 500 млн рублей, рассказал журналистам на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года в АПК 47-го региона, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. По его словам, инвестор получил всю необходимую разрешительную документацию и строительство уже ведется.
«Надеюсь, мы будем удивлять всех ленинградскими раками уже в следующем году на фестивале корюшки (“Корюшка идет” — ежегодный гастрономический фестиваль, проходящий в регионе последние шесть лет.— “Ъ-СПб”)».
На данный момент в рыбохозяйственном комплексе региона реализуется несколько инвестпроектов. Ранее заявлялось, что ООО «ТД “Балтийский берег”» планировало запустить в этом году оптово-распределительный центр в Ломоносовском районе Ленобласти мощностью 8,5 тыс. тонн единовременного хранения рыбной продукции и стоимостью 330 млн рублей (см. «Ъ-СПб» от 28.06.2024). Как уточнил руководитель областного АПК, в этом году объект введен не будет, так как компания пересматривает свои планы. В «Балтийском береге» не ответили на запрос редакции.
Другой проект по сооружению крупного комплекса по выращиванию радужной форели в акватории Ладожского озера мощностью до 7,5 тыс. тонн и объемом инвестиций в 1,7 млрд рублей выполняет ООО «Органический рост» бывшего руководителя девелоперской компании «Пионер» Юрия Грудина и петербургского блогера Виктории Быковой. Сдача комплекса была также намечена на этот год.
По информации господина Малащенко, у компании возникли трудности из-за сложной ледовой обстановки на Ладоге, наблюдаемой в этом году. Срок ввода перенесен на 2025 год. По этой же причине — необходимости реконструкции поврежденных садков из-за льда — объем выращенной рыбы в регионе по итогам года не достигнет ожидаемого уровня и будет равен примерно 11 тыс. вместо планируемых 13 тыс. тонн, не скрывает господин Малащенко.
Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает проект по производству раков в Ленобласти весьма перспективным. Текущие тренды потребления россиян свидетельствуют о том, что все больше граждан начинают тяготеть, как выразился аналитик, к более «дорогим калориям», то есть сокращают потребление хлеба, картошки, сахара и покупают больше мяса, рыбы и готовой еды. «Развитие такой аквакультуры, как раки, с фокусом на рынок Санкт-Петербурга — потенциально успешная история, потому что логистика сейчас очень дорогая. И в этом плане доставка продукта из южных регионов страны (где сосредоточено производство раков) зачастую делает его существенно менее конкурентоспособным», — дает оценку господин Бурмистров.
Другой вопрос, продолжает аналитик, в том, что основные вызовы производственных компаний сейчас связаны, конечно же, с беспрецедентно высокой ключевой ставкой и, соответственно, ставками по коммерческим кредитам. «В этом плане реализация крупных проектов сейчас требует серьезной государственной поддержки, субсидированного льготного кредитования, реализации мероприятий, связанных с получением господдержки по линии промышленной ипотеки. Только при выполнении этих условий инвестпроекты могут выходить на приемлемые сроки окупаемости», — предупреждает эксперт.
«В таких условиях соблюдать плановые сроки ввода новых производственных и складских объектов становится действительно сложно».
Господин Малащенко согласен, что еще два года назад предприятиям областного АПК было сложно брать кредиты, даже когда коммерческая ставка по ним составляла 8%, льготная при этом 1−2%, а сегодня, когда процент по коммерческим кредитам с господдержкой составляет 12,5%, а коммерческая ставка — 23%, ситуация в отрасли действительно непростая. Но регион по-прежнему остается лидером России по производству яиц, которых по итогам девяти месяцев года в Ленобласти было произведено 2,688 млрд штук (в 2023 году — 3,4 млрд штук), занимает второе место в стране по поголовью птицы и третье — по производству (выращиванию) форели. На государственную поддержку АПК в Ленобласти в этом году предусмотрено 6,559 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — 5,796 млрд. В прошлом году общий объем субсидирования предприятий сельского хозяйства был равен 6,232 млрд рублей, из регионального бюджета было выделено 5,247 млрд.