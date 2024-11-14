Стало известно, в каких районах Казани самые дорогие квартиры

В Татарстане озвучили районы Казаны с самой дорогой арендой жилья. Наиболее дорогие съёмные однокомнатные квартиры в Казани расположены в Вахитовском районе. Согласно информации от экспертов, ежемесячная аренда здесь составляет 38,3 тысячи рублей.
Этот район не единственный — в районах Ново-Савиновский и Советский аренда однокомнатной квартиры обойдется в 34,1 и 33 тысячи рублей соответственно. За ними идут Приволжский (32,1 тыс.), Кировский (31,8 тыс.), Московский (28,4 тыс.) и Авиастроительный (26,2 тыс.) районы.
Если рассматривать двухкомнатные квартиры, то первенство по ценам сохраняет Вахитовский район, где аренда стоит 60,6 тыс. рублей. Следом идут Ново-Савиновский с ценой 52 тыс. рублей и Кировский район со стоимостью 49,2 тыс. рублей.
Пятёрку районов по стоимости аренды «двушек» замыкают Советский (43,2 тыс.) и Приволжский (41,5 тыс.) районы, а также Московский (35,8 тыс.) и Авиастроительный (30,2 тыс.).