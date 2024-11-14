Стало известно, в каких районах Казани самые дорогие квартиры

Этот район не единственный — в районах Ново-Савиновский и Советский аренда однокомнатной квартиры обойдется в 34,1 и 33 тысячи рублей соответственно. За ними идут Приволжский (32,1 тыс.), Кировский (31,8 тыс.), Московский (28,4 тыс.) и Авиастроительный (26,2 тыс.) районы.