В Туапсинском районе введут туристический налог

Изначально налоговая ставка будет составлять 1%, а к 2029 году она увеличится до 5%. Высчитывать ставку будут исходя из количества размещенных людей, но не менее 100 рублей с номера. Данное решение было принято на 5 сессии Совета Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципального образования Сергей Бойко.