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В Туапсинском районе введут туристический налог

В Туапсинском районе введут туристический налог. Он начнет действовать с 1 ноября 2025 года.

Источник: Новая Кубань

Изначально налоговая ставка будет составлять 1%, а к 2029 году она увеличится до 5%. Высчитывать ставку будут исходя из количества размещенных людей, но не менее 100 рублей с номера. Данное решение было принято на 5 сессии Совета Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципального образования Сергей Бойко.

«Это не курортный сбор, уплачивать налог будут юридические лица — отели, базы отдыха и здравницы, состоящие в реестре классифицированных средств размещения», — говорится в сообщении.

Ранее «Новая Кубань» писала, что власти Сочи установили туристический сбор на 2025 год.

туризм и отдых
налоги