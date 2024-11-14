Продажи автомобилей продолжают падать: снижение составило более 43% за год

Активность на вторичном рынке автомобилей также заметно снизилась. В октябре было продано 60,4 тысячи легковых автомобилей, что на 23 единицы меньше, чем в сентябре. Годовое сокращение оказалось еще более выраженным — объем продаж снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.