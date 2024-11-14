Продажи автомобилей продолжают падать: снижение составило более 43% за год

В октябре было продано всего 95,4 тысячи легковых автомобилей, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 43,3% ниже в годовом исчислении.
Эти данные были опубликованы в отчете Центра экономических исследований и реформ.
Региональная картина
Наибольшее падение продаж зафиксировано в городе Ташкенте (-18,4%), в Ферганской (-17%) и Андижанской областях (-14,4%). Эти регионы лидируют по сокращению объемов реализации автомобилей, что отражает снижение покупательской активности в ключевых областях страны.
Первичный рынок автомобилей
Продажи на первичном рынке легковых автомобилей сократились на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, что составило снижение на 6,2 тысячи авто. В годовом выражении активность на первичном рынке упала на 21,8%. Продажи новых автомобилей отечественного производства за месяц снизились на 20%, достигнув отметки в 30,2 тысячи единиц. В сравнении с октябрем прошлого года падение составило 22%.
Сегмент новых легковых иномарок
На фоне общего снижения рынка сегмент легковых иномарок демонстрирует рост. В октябре продажи иностранных автомобилей выросли на 35% за месяц, достигнув 4,7 тысячи проданных автомобилей. Однако в годовом выражении продажи в этом сегменте снизились на 20%.
Вторичный рынок автомобилей
Активность на вторичном рынке автомобилей также заметно снизилась. В октябре было продано 60,4 тысячи легковых автомобилей, что на 23 единицы меньше, чем в сентябре. Годовое сокращение оказалось еще более выраженным — объем продаж снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Электромобили: сегмент стремительно растет
Несмотря на общее снижение продаж автомобилей, сегмент электромобилей продолжает стремительно расти. В октябре объем продаж электрокаров увеличился на 20% по сравнению с сентябрем, составив 5,1 тысячи единиц (по сравнению с 4,24 тысячами в сентябре и 1,7 тысячей в августе). Особый рост наблюдается в Наманганской и Ферганской областях, а также в Ташкенте.
За год продажи электромобилей выросли на 87,5%, что составляет прирост в 2,3 тысячи единиц. Это указывает на значительный сдвиг предпочтений покупателей в сторону экологичных транспортных средств.
Ситуация на автомобильном рынке остается сложной, особенно в сегменте традиционных автомобилей. Однако рост продаж электромобилей может сигнализировать о постепенном изменении потребительских предпочтений. В условиях снижения общей покупательской активности и высокой волатильности автомобильный рынок, вероятно, будет испытывать дальнейшие вызовы, за исключением развивающегося сегмента электромобилей, который, похоже, будет и дальше набирать обороты.