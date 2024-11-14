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С 1 января в Калининградской области поднимут минимальную зарплату до 23 тысяч рублей

В июле 2025 года уровень МРОТ вырастет до 24 тысяч.

Источник: Reuters

В Калининградской области поднимут минимальную заработную плату. С 1 января 2025 года уровень МРОТ вырастет с 20 до 23 тысяч рублей, с 1 июля — до 24 тысяч. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Соглашение о повышении минимального размера оплаты труда власти подписали с представителями объединений работодателей и территориальными организациями профсоюзов. Требования должны исполнять все организации, которые осуществляют деятельность в Калининградской области.

Отметим, что на федеральном уровне также повышается минимальный размер оплаты труда. С 1 января он должен быть не ниже 22 440 рублей в месяц. В Калининградской области устанавливают МРОТ выше.