С 1 января в Калининградской области поднимут минимальную зарплату до 23 тысяч рублей

В Калининградской области поднимут минимальную заработную плату. С 1 января 2025 года уровень МРОТ вырастет с 20 до 23 тысяч рублей, с 1 июля — до 24 тысяч. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.