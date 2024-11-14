В рамках КРТ на ул. Плеханова группа «Развитие» построит около 29 тыс. кв. м жилья

Напомним, что компания группы «Развитие» — ООО СЗ «ЭкоСтрой» выиграло право комплексного развития территории на ул. Плеханова в сентябре прошлого года за 35 млн руб. Площадь земли для реновации составляет 1,3 га. Там находятся дома 1958 года постройки, требующие капремонта или реконструкции. В рамках проекта КРТ победителю торгов предстоит расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56, и одно административное здание на ул. Плеханова, 53. В течение семи лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить жилье со встроенным детским садом. Компания обязана также предоставить жителям расселяемых домов другие равнозначные квартиры в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.