В рамках КРТ на ул. Плеханова группа «Развитие» построит около 29 тыс. кв. м жилья

Эта площадка является территорией комплексного развития по ул. Плеханова, право на ее реновацию в прошлом году выиграла СГ «Развитие». Приказ об утверждении документации по планировке территории опубликовало минимущество Пермского края. Как указано в документации, она была утверждена по заявлению ООО СЗ «ЭкоСтрой» — компании группы «Развитие».
Документация предусматривает, что для размещения многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры в квартале будет отведено 1,13 га, а для улично-дорожной сети — 0,12 га. Площадь всех квартир (без учета балконов, лоджий) на этой площадке составит 29 тыс. кв. м. В локации КРТ разместится встроенно-пристроенное дошкольное образовательное учреждение вместимостью не менее чем на 51 ребенка. Также запланировано обустройство не менее 167 машино-мест подземной стоянки. Жилой комплекс застройщика «Развитие» условно разделен на две группы, которые разместятся по обеим сторонам ул. Плеханова.
Напомним, что компания группы «Развитие» — ООО СЗ «ЭкоСтрой» выиграло право комплексного развития территории на ул. Плеханова в сентябре прошлого года за 35 млн руб. Площадь земли для реновации составляет 1,3 га. Там находятся дома 1958 года постройки, требующие капремонта или реконструкции. В рамках проекта КРТ победителю торгов предстоит расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56, и одно административное здание на ул. Плеханова, 53. В течение семи лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить жилье со встроенным детским садом. Компания обязана также предоставить жителям расселяемых домов другие равнозначные квартиры в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.