Дом с легендарной «Пышечной» отремонтировали в Новосибирске

Завершился капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, в котором со времен советской эпохи находится знаменитая «Пышечная».
В процессе данного ремонта восстановили отделочный слой фасада дома № 11 по улице Станиславского, обновили все декоративные элементы, обновили входные группы и установили современные двери в подъезды, а также отремонтировали ограждения балконов и плиты, не нарушая исторический облик здания. Все работы подрядчиком выполнены в строительный сезон.
Сейчас идет согласование приемо-сдаточной документации с контролем строительства. Окончательная приемка работ планируется Фондом модернизации ЖКХ до конца 2024 года.