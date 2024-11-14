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Дом с легендарной «Пышечной» отремонтировали в Новосибирске

В доме на Станиславского, 11, находится необычная Пышечная.

Источник: BFM

Завершился капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, в котором со времен советской эпохи находится знаменитая «Пышечная».

В процессе данного ремонта восстановили отделочный слой фасада дома № 11 по улице Станиславского, обновили все декоративные элементы, обновили входные группы и установили современные двери в подъезды, а также отремонтировали ограждения балконов и плиты, не нарушая исторический облик здания. Все работы подрядчиком выполнены в строительный сезон.

Сейчас идет согласование приемо-сдаточной документации с контролем строительства. Окончательная приемка работ планируется Фондом модернизации ЖКХ до конца 2024 года.

строительство