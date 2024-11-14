Дом с легендарной «Пышечной» отремонтировали в Новосибирске

В процессе данного ремонта восстановили отделочный слой фасада дома № 11 по улице Станиславского, обновили все декоративные элементы, обновили входные группы и установили современные двери в подъезды, а также отремонтировали ограждения балконов и плиты, не нарушая исторический облик здания. Все работы подрядчиком выполнены в строительный сезон.