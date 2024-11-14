Ливневый коллектор, разрушенный во время непогоды, восстановили во Владивостоке

Фадеева — не единственный район, где проведены работы на сети ливневой канализации. В эти дни работы продолжаются на объекте в районе пересечения улиц Выселковая и Анны Щетининой. Там ведётся монтаж водопропускных труб и смотровых колодцев. А на Батарейной и Пограничной развернули комплексные работы, чтобы полностью обследовать систему водоотведения, прочистить её и отремонтировать в местах, где это потребуется. Это позволит избежать подтопления территории, которое часто наблюдалось во время ливней.