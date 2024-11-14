Ливневый коллектор, разрушенный во время непогоды, восстановили во Владивостоке

Завершён монтаж плит перекрытий на ливневом коллекторе возле ул. Фадеева, 14. Совсем скоро подрядчик восстановит благоустройство рядом с объектом — будет заасфальтирован проезд и тротуар.
«В результате ливней и резкого подъема уровня воды в речке Объяснения в конце августа данный коллектор серьёзно пострадал. Тогда же после обследования стало понятно, что обойтись частичным ремонтом здесь не получится, необходим большой комплекс работ. Работы включили в план, выделили средства и нашли подрядчика. Сейчас работы по восстановлению в завершающей стадии, осталось уложить новый асфальт на участке, где произошло разрушение коллектора», — рассказали специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Фадеева — не единственный район, где проведены работы на сети ливневой канализации. В эти дни работы продолжаются на объекте в районе пересечения улиц Выселковая и Анны Щетининой. Там ведётся монтаж водопропускных труб и смотровых колодцев. А на Батарейной и Пограничной развернули комплексные работы, чтобы полностью обследовать систему водоотведения, прочистить её и отремонтировать в местах, где это потребуется. Это позволит избежать подтопления территории, которое часто наблюдалось во время ливней.