Железнодорожный тур запустят между Казахстаном и Узбекистаном

В Казахстане открывается железнодорожный тур «Шелковый путь». Первый рейс по направлению «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы» стартует уже 16 ноября 2024 года, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета индустрии туризма.
Международный железнодорожный тур за четыре дня позволит туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути. Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента. Для удобства туристов в программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.
«В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном».
Путешественники смогут увидеть один из самых древних городов на территории Средней Азии — Отырар, который был важным торговым звеном. Программа тура также включает посещение мавзолея Арыстан-баба, историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», крупнейшего в своем роде туристского комплекса в Центральной Азии «Караван-Сарай». В Ташкенте участникам турам предоставляется возможность познакомиться не только с историческими объектами, но и современным развитием города.
Отметим, Международный тур запускают АО «Пассажирские Перевозки» совместно с «Tau Komek Travel», «Туран Казахстан Тревел», «Grand Soluxe Travel Company», «SkyWay Travel», «Kompas», «Khan Turan Travel». В свою очередь, АО «НК “Kazakh Tourism” будет содействовать продвижению маршрута на международном уровне.