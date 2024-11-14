Железнодорожный тур запустят между Казахстаном и Узбекистаном

«В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном».