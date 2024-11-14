Власти назвали главную проблему введения турналога в Екатеринбурге

«В официальном реестре средств размещения 133 организации, а на деле услуги предоставляют более 2 тыс организаций», — отметил Корюков на форуме «Города России».
В ходе дискуссии он сказал, что турналог может быть инструментом «обеления» бизнеса. Однако для этого надо пройти большой путь. Корюков добавил, что деньги будут направлены на создание уюта и комфорта в городе как для гостей, так и для жителей.
Он пояснил, что Екатеринбург нацелен развиваться как центр туризма и креативной молодежи. В это будут вовлечены волонтеры и местные жители. В городе создается команда, которая проходила обучение в Сколково. Она будет реализовывать новую стратегию туристического развития.
«В декабре-январе примем программу. Через год будем отчитываться о первых шагах. Результаты увидим. Это молодая команда, которая горит своим делом», — заявил представитель мэрии.
ЕАН писал, что от турналога будут освобождены дети. Кроме гостиниц и хостелов налог будет взиматься с постояльцев санаториев.
Екатерина Землянская