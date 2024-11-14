Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров в интервью для проекта «Новый мир».