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Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций

Почти все компании в ЮАР, которые заправляют самолеты авиационным топливом, не принадлежат этой стране, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, из-за этого была «целая история» с заправкой летного отряда «Россия» после саммита в Йоханнесбурге.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров в интервью для проекта «Новый мир».

Аналогичные проблемы с самолетом произошли в Бразилии. По мнению российского министра, некоторое время другие страны будут «вынуждены бояться» санкций и избегать вторичных санкций. Но у «нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет». Как считает Лавров, на Западе этого не понимают.

санкции
Лавров Сергей