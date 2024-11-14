На Среднем Урале проведут капитальный ремонт в 800 домах в 2025 году

Работы по приведению зданий в порядок в этом году выполнены на 95% и будут завершены к концу декабря — всего капремонт сделают в 774 домах. В целом на работы потратят 7 млрд руб. Основным направлением капитального ремонта в 2024 году стала замена систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения и крыш, также установлено 80 новых лифтов в Екатеринбурге, Лесном, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Краснотурьинске.