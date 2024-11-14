В Волгограде СНТ задолжали за электричество миллионы

Антирейтинг СНТ Волгограда с самыми большими долгами за электричество опубликовал «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании, в списке СНТ «Моторостроитель-2», «Родник», «Якорь-2», «Дубовское», «Долина», «Кировец». Общая задолженность превышает два миллиона рублей. По итогам «дачного сезона» в следующем году садоводческие товарищества могут остаться без света, если не заплатят за использованный ресурс.