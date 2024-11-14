На Кубани строится 19 поликлиник

Губернатор рассказал, что за шесть лет в крае построили более 70 ФАПов, провели капитальный ремонт в 30 медучреждениях.
Сейчас стоит задача наполнить кадрами строящиеся поликлиники. Для этого регулярно разрабатываются меры поддержки, способные привлечь молодых специалистов.
На Кубани медикам предоставляют служебные квартиры, компенсируются расходы на услуги ЖКХ. Также врачам выплачивается миллион рублей на первый взнос по ипотеке на строительство или покупку жилья.
Ранее мы сообщали, что водители скорых на Кубани смогут получить 1 млн руб. на ипотеку. Будет действовать программа «Социальная ипотека». Об этом вице-губернатор Анна Минькова рассказала на заседании коллегии краевого министерства.