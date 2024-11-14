В Волгоградской области нашли молочную продукцию с нарушениями

На электронной площадке предпринимателя, который занимается торговлей на территории Волгоградской области, выявили 2 тонны молока без указания сырья. Кроме того, не была оформлена ветеринарно-санитарная экспертиза, из-за чего высок риск реализации некачественного товара животного происхождения покупателям.
Таким образом, были нарушены требования законодательства, выполнение которых обеспечивает безопасность и качество продукции, полученной в процессе животноводства.
Предприниматель уведомлен о недопустимости нарушения обязательных требований, ему объявлено предостережение, сообщает надзорное ведомство.