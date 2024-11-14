Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области нашли молочную продукцию с нарушениями

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило нарушения в электронных ветеринарных сопроводительных документах молочных товаров.

На электронной площадке предпринимателя, который занимается торговлей на территории Волгоградской области, выявили 2 тонны молока без указания сырья. Кроме того, не была оформлена ветеринарно-санитарная экспертиза, из-за чего высок риск реализации некачественного товара животного происхождения покупателям.

Таким образом, были нарушены требования законодательства, выполнение которых обеспечивает безопасность и качество продукции, полученной в процессе животноводства.

Предприниматель уведомлен о недопустимости нарушения обязательных требований, ему объявлено предостережение, сообщает надзорное ведомство.